1 min

BRASIL: La elección que define el rumbo de América Latina | Análisis desde el MST

3 mins

SIN LÍMITE A LA EXTRANJERIZACIÓN DE TIERRAS gracias a la Corte Suprema

1 min

¿LULA O BOLSONARO? ¿A qué candidato vota la comunidad brasileña en Argentina?

1 min

FATE: trabajadores con 9 quincenas sin cobrar y el proyecto de «ocupación temporánea» de la planta

1 min

LA CORTE SUPREMA AVALÓ LA EXTRANJERIZACIÓN DE TIERRAS | Entrevista con Laurentina Alonso del CECIM

1 min

BRASIL y la injerencia TRUMPISTA: elecciones presidenciales bajo presión

Allanamientos a organizaciones sociales: “Milei persigue a los que enfrentamos el ajuste”

por BTV
barricadatv@gmail.com
0 2 mins 2 años

La justicia ordenó allanar 27 comedores y domicilios de referentes de organizaciones sociales a los que se acusa de extorsionar a trabajadores de la economía popular. Entrevistamos a una de las personas que sufrió estos operativos, Mercedes Fossat, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL, en la Coordinadora por el Cambio Social), quien sostuvo que están sufriendo persecución política.

Estos graves hechos ocurren en un contexto en donde las organizaciones, que sostienen comedores a lo largo y ancho del país, vienen demandando que el gobierno los reciba y cumpla con la entrega de alimentos para las personas que están pasando hambre. Hasta el momento, la gestión de Milei sólo responde con indiferencia al reclamo y con represión cada vez que hay una movilización. Cabe decir que los movimientos sociales son uno de los sectores que más están saliendo a la calle por estas demandas que requieren una atención urgente.

Noticiero Popular Últimas Videoinformes

Más historias