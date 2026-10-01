Allanamientos a organizaciones sociales: “Milei persigue a los que enfrentamos el ajuste”

La justicia ordenó allanar 27 comedores y domicilios de referentes de organizaciones sociales a los que se acusa de extorsionar a trabajadores de la economía popular. Entrevistamos a una de las personas que sufrió estos operativos, Mercedes Fossat, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL, en la Coordinadora por el Cambio Social), quien sostuvo que están sufriendo persecución política.

Estos graves hechos ocurren en un contexto en donde las organizaciones, que sostienen comedores a lo largo y ancho del país, vienen demandando que el gobierno los reciba y cumpla con la entrega de alimentos para las personas que están pasando hambre. Hasta el momento, la gestión de Milei sólo responde con indiferencia al reclamo y con represión cada vez que hay una movilización. Cabe decir que los movimientos sociales son uno de los sectores que más están saliendo a la calle por estas demandas que requieren una atención urgente.