Wacay, el documental sobre las mujeres del tabacal llega a la pantalla del Gaumont

Una mujer se convierte en el espíritu del mal al violar la prohibición de salir de su casa durante su ciclo menstrual. Ante el miedo de los hombres, la asesinan y la queman. Al poco tiempo, de las cenizas de sus pelos nace la planta del tabaco. Hoy, las mujeres del tabacal resurgen en la labor colectiva que se entremezcla con los anhelos personales. “Me di cuenta que ellas tenían el deseo y la necesidad de hablar” menciona Belén Revollo, directora y guionista del documental que se estrena el 6 de marzo.